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Метро в Подмосковье планируют продлить в шести округах к 2035 году

Метро в Подмосковье планируют продлить в шести округах к 2035 году

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 сентября, ФедералПресс. Около 3,7 млн жителей Московской области смогут получить доступ к станциям Московского метрополитена в рамках перспективной программы его развития до 2035 года.

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