Климова, Водянова и еще 16 многодетных российских звездных мам

Успешные в профессии и отлично справляются и с родительскими обязанностями фото: Legion MediaКогда в семье подрастает не один или два наследника, а целая команда, родительская забота переходит на новый уровень ответственности: а ну-ка всех накормить, обуть, одеть, уделить внимание и любовью окружить.