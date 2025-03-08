Климова, Водянова и еще 16 многодетных российских звездных мам

Успешные в профессии и отлично справляются и с родительскими обязанностями фото: Legion MediaКогда в семье подрастает не один или два наследника, а целая команда, родительская забота переходит на новый уровень ответственности: а ну-ка всех накормить, обуть, одеть, уделить внимание и любовью окружить.
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