www.globallookpress.com/Matthias Balk/dpa Идея Киева легализовать порноиндустрию для пополнения военного бюджета и закупок вооружений вызывает отвращение, сообщила 12 сентября бывший член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин в соцсети X.
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