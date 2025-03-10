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Царьград

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Врач рассказала, кому не стоит есть острую пищу

Врач рассказала, кому не стоит есть острую пищу

В зоне риска люди с некоторыми хроническими заболеваниями.Руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен рассказала, кому нельзя есть острое.

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