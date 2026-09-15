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FiNE NEWS

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Рынок ритейла в 2026 году может превзойти прошлогодний антирекорд по площади открытых магазинов

В рамках выставки WorldFood Moscow 2026 эксперты агентства Infoline представили анализ состояния рынка ритейла за первое полугодие 2026 года, сравнив его с аналогичным периодом 2025 года.

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