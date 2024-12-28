Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Вулин: уходящая администрация Байдена пытается сломить руководство Сербии

Вулин: уходящая администрация Байдена пытается сломить руководство Сербии

Уходящая администрация Джо Байдена пытается санкциями заставить Сербию ввести ограничения против РФ. В частности речь идет о санкциях в сторону российско-сербской нефтяной компании «Нефтяная индустрия Сербии», заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин.

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