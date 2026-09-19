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Ирландский журналист высмеял кортеж Зеленского из 15 бронеджипов

Ирландский журналист высмеял кортеж Зеленского из 15 бронеджипов

Крупный кортеж Владимира Зеленского, накануне посещавшего западные регионы Украины, раскритиковал ирландский журналист Чей Боуз, об этом 19 сентября он написал в соцсети X.

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