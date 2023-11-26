Посольство РФ призвало Лондон признать свой вклад в срыв переговоров по Украине

Посольство России в Лондоне опубликовало заявление, в котором призвало власти Великобритании прокомментировать высказывания украинского политика Давида Арахамии о том, что ответственность за срыв мирных переговоров весной 2022 года лежит на тогдашнем премьере страны Борисе Джонсоне.