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Крымская газета

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Как вернуть жизнь после инсульта: ведущие неврологи Крыма обсудили современные подходы к лечению

Как вернуть жизнь после инсульта: ведущие неврологи Крыма обсудили современные подходы к лечению

В Симферополе прошла IV научно-практическая конференция «Крымская школа по инсульту. Коррекция постинсультных нарушений на всех этапах медицинской реабилитации».

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