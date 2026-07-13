От телестройки до статуса музы Филиппа Киркорова: как Марго Овсянникова скрывает отца своего сына и покоряет шоу-бизнес

Имя Марго Овсянниковой сегодня регулярно появляется в заголовках светской хроники: бывшая участница реалити-шоу теперь выходит в свет под руку с Филиппом Киркоровым, который называет её своей музой, записывает треки с американскими рэперами и воспитывает сына Кира, чьё отцовство держит в строжайшем секрете.
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