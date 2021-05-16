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Объявленное Палестиной перемирие продержалось два часа

Объявленное Палестиной перемирие продержалось два часа

Власти Палестины вечером 15 мая ввели режим перемирия. Однако действовал он всего 2 часа.  СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Объявленное Палестиной перемирие продержалось два часа После полуночи движение ХАМАС вновь атаковало южные и центральные районы Израиля.

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