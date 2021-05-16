Власти Палестины вечером 15 мая ввели режим перемирия. Однако действовал он всего 2 часа. СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Объявленное Палестиной перемирие продержалось два часа После полуночи движение ХАМАС вновь атаковало южные и центральные районы Израиля.