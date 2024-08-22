Противник усилил атаки российской территории с использованием дронов: поступают сведения об атаке на Волгоградскую область

Противник продолжает предпринимать попытки атак на инфраструктуру вглубь территории России. В первую очередь врага «интересуют» российские аэродромы, чего командование войсками киевского режима и не скрывает, прямо заявляя о желании «выбить средства авиации на аэродромах до сотен километров вглубь от границ Украины».