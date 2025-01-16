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Командир ВСУ сдался России после того, как его оставили раненым под Курахово

Командир ВСУ сдался России после того, как его оставили раненым под Курахово

Командир украинского взвода Николай Каптур, оставленный с травмой в Курахово, выбрал сдачу в плен российским войскам.

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