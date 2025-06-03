В Смоленске поймали 2-х нарушителей миграционного законодательства

Стали известны итоги рейда в общежития и хостелы Смоленской области Должностными лицами военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, УМВД России по Смоленской области и военными комиссариатами по городам и районам региона, при участии сотрудников федеральной службы войск национальной гвардии продолжаются мероприятия по выявлению и постановке на воинский учет лиц, принятых в гражданство Российской Федерации.
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