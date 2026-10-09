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Царьград

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В Новосибирске мошенница выманила у пенсионерки 1,6 млн рублей

В Новосибирске мошенница выманила у пенсионерки 1,6 млн рублей

В Новосибирске суд признал Царенкову виновной в мошенничестве, совершённом в составе группы: она лично забрала у пожилой женщины 1,6 млн рублей под предлогом оплаты операции для якобы попавшего в ДТП родственника.

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