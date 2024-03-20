Водителей предупредили о замене прав с 1 апреля

С 1 апреля вступают в силу изменения в закон «О безопасности движения», согласно которым лицам, получившим гражданство России или ВНЖ после 1 апреля текущего года, придется в течение одного года заменить иностранные водительские права на российские.
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