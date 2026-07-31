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Одесса! Сухогруз горит, порт не функционирует, санитарные машины: ВС РФ последовательны

Одесса! Сухогруз горит, порт не функционирует, санитарные машины: ВС РФ последовательны

Минобороны сообщило об ударе по портовой инфраструктуре Украины и судну с военным грузом В ночь на 31 июля Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам портовой инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах ВСУ.

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