Одесса! Сухогруз горит, порт не функционирует, санитарные машины: ВС РФ последовательны

Минобороны сообщило об ударе по портовой инфраструктуре Украины и судну с военным грузом В ночь на 31 июля Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам портовой инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах ВСУ.
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