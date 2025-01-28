Китайский искусственный интеллект поставил под сомнение лидерство США

Global Look Press / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын Презентация 20 января DeepSeek – китайского аналога американского ChatGPT буквально взорвала фондовые рынки и поставила под сомнение технологическое лидерство Штатов.
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