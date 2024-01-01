Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 022 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Шеин Никита
    Автор - молодец! Так держать!Беспозвоночная ми...
  • Лариса Ивановп
    Сообщение о том,что Орбакайте и Ревва помогают ВСУ,это фейк?Актер Никоненко в...
  • Александр Кутуев
    Отсутствие мозгов - очень распространенное явление среди актеров. Живут эмоциями, по принципу "увидел, удивился и так...Атос утратил лоск...

Беспозвоночная мишпуха ест друг друга в новой попытке сохранить групповой статус

Беспозвоночная мишпуха ест друг друга в новой попытке сохранить групповой статус

Минутка династий. Поток этических санкций против кряклов — любителей дегенерации достиг такой плотности, что прифигевшие от хода пьесы мордорские ватники даже предположили, что ответственность за обнуление участников «голой вечеринки» лежит непосредственно на Терране: <…> СМИ написали, что фото- и видеоматериалы со светского мероприятия кто-то добрый просто показал Владимиру Владимировичу Путину, а Владимир Владимирович Путин просто спросил, что это такое, и просто попросил с этим разобраться.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
вага карлито
Посмотрим! Хотелось бы, но кажется мне , что там  лежбище тех  кто  направляет, глубоко запрятано и так просто  их не взять!)))
Ответить
2 час.
МБ
Марина Биченова
Слово&quot;элита&quot; давно как ругательство и нечего ею перед народом трясти.
Ответить
2 час.
ШН
Шеин Никита
Автор - молодец! Так держать!
Ответить
12 мин.

Картина дня

наверх