Московская открытая филармония «На Михалковской» проведет детскую музыкальную программу 25 октября. Мероприятие состоится в Белом зале Центра творческого развития «Радость».
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