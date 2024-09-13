Голову Джикии прифотошопили к телу игрока «Химок»

Новичок «Химок» Георгий Джикия появился в составе команды на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ). Фотография на карточке игрока оказалась ненастоящей — голову Джикии прифотошопили к телу другого защитника команды Неманьи Анджелковича.
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