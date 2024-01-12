Кардиолог Орловский: для "сердечников" опасна резкая смена погоды

Текущю зиму отличают резкие перепады температуры воздуха и атмосферного давления. Подобные перемены погоды опасны не только для метеочувствительных людей, но и для страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, рассказал заведующий кардиологическим отделением Видновской КБ Дмитрий Орловский.
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