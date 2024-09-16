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Путин пригрозил США и Европе. Турки поддержали Путина : если "вспыхнет война, мы сразу выйдем из НАТО"

Путин пригрозил США и Европе. Турки поддержали Путина : если "вспыхнет война, мы сразу выйдем из НАТО"

© РИА Новости Кристина Кормилицына Владимир Путин прокомментировал обсуждения о разрешении Украине наносить удары по российской территории.

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Комментарии
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Алиса Майская
Ага)) Давайте еще начнем принимать заказы типа &quot;ударьте по Греции и грекам Южного Кипра&quot;)))) Нет ую! С Грецией и  Южным Кипром сами разбирайтесь, (у нас и без них головной боли достаточно))
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3 час.
Алиса Майская
А Вы, стало быть, не предатель и ядерную кнопку с удовольствием нажмете?
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3 час.
АМ
Алиса Майская
Тупки всегда вертелись, как им удобно, (что, кстати, правильно в отношении собственной страны), почему они должны отстаивать еще чьи-то интересы?
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3 час.

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