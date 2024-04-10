В Петербурге освобождают более 500 квадратных метров от незаконных прилавков

Долг по арендной плате составляет около полумиллиона рублей В Колпинском районе Петербурга приступили к освобождению территории площадью более пятисот квадратных метров вблизи железнодорожной платформы «Понтонный», сообщили сегодня в пресс-службе комитета по контролю за имуществом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии