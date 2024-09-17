Медведев предложил ударить по врагам открытой базой данных

Экс-президент думает, что настал момент создать открытую базу с персональными данными врагов РоссииВ последнее время западные лидеры всё чаше говорят о необходимости ударов вглубь России при помощи дальнобойного оружия.
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