«Флагманы образования» названы в Новосибирской области на конкурсе по нацпроекту

Как подчеркнула министр образования Новосибирской области Мария Жафярова, для участия в заочном этапе конкурса от нашего региона зарегистрировалось почти четыре тысячи педагогических работников и студентов.
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