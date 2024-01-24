В Алтайском крае проходит акция «Студенческий десант»

В рамках Всероссийской акции МВД России «Студенческий десант», приуроченной ко Дню российского студенчества, сотрудники полиции Алтайского края провели познавательную экскурсию в музее для студенческого актива университетов региона.
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