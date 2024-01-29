Российские бойцы сорвали ротацию боевиков ВСУ у Клещеевки

Российские военные сорвали ротацию ВСУ в окрестностях Клещеевки. Не помогла боевикам даже погодная маскировка в виде тумана, наши дроны-разведчики незаметно подобрались к позициям противника и помогли нанести артиллерии точные удары.
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