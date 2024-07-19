Росгвардеец спас пострадавших в происшествии на водном транспорте в Свердловской области

В ЗАТО Лесной военнослужащий отдельного полка калиновского соединения по охране важных государственных объектов и специальных грузов Уральского округа Росгвардии прапорщик Евгений Столярчук спас из воды мужчину и женщину, допустивших столкновение плавсредства с опорой моста на Нижнетуринском пруду.