Росгвардеец спас пострадавших в происшествии на водном транспорте в Свердловской области

В ЗАТО Лесной военнослужащий отдельного полка калиновского соединения по охране важных государственных объектов и специальных грузов Уральского округа Росгвардии прапорщик Евгений Столярчук спас из воды мужчину и женщину, допустивших столкновение плавсредства с опорой моста на Нижнетуринском пруду.
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