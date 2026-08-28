На компанию Романа Товстика подали иск на 53 миллиона рублей: подробности

ООО «НЛ Континент», принадлежащее Роману Товстику, стало ответчиком по крупному судебному иску. Индивидуальный предприниматель Екатерина Шмакова требует с компании 53 миллиона 42 тысячи 340 рублей 4 копейки из‑за неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по аренде.
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