Захарова раскритиковала эксгумацию останков советских солдат во Львове

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала глумлением с особым цинизмом и жестокостью над памятью предков работы по эксгумации останков советских воинов, захороненных на «Холме Славы» в украинском городе Львов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии