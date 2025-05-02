Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Захарова раскритиковала эксгумацию останков советских солдат во Львове

Захарова раскритиковала эксгумацию останков советских солдат во Львове

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала глумлением с особым цинизмом и жестокостью над памятью предков работы по эксгумации останков советских воинов, захороненных на «Холме Славы» в украинском городе Львов.

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