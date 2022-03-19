Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лилия Царенкова
    Вы лучше публикуйте статистику сколько людей оказались без медицинской помощи и лечения в результате вашей грёбаной п...Еще одна жертва и...
  • Александр Ляшенко
    Аноним,ты о чём:"Заседание Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине" От кого...Заседание Межведо...
  • Владимир Оробей
    Я что-то не понимаю. До этого все претензии вертелись вокруг того, что Китай отказывается принимать рыбу из Приморья,...Около 80 тонн раз...

Условного противника во время тренировки уничтожили приморские танкисты

Условного противника во время тренировки уничтожили приморские танкисты

Военнослужащие танкового подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) во время боевых стрельб на полигоне Сергеевский уничтожили полевой лагерь и технику условного противника, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх