Условного противника во время тренировки уничтожили приморские танкисты

Военнослужащие танкового подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) во время боевых стрельб на полигоне Сергеевский уничтожили полевой лагерь и технику условного противника, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.