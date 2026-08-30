Fox News: в Трентоне стрельба унесла жизни двух человек

В Трентоне, столице Нью-Джерси, произошла трагедия: в результате стрельбы два человека погибли и девять были госпитализированы.
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