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Царьград

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Fox News: в Трентоне стрельба унесла жизни двух человек

Fox News: в Трентоне стрельба унесла жизни двух человек

В Трентоне, столице Нью-Джерси, произошла трагедия: в результате стрельбы два человека погибли и девять были госпитализированы.

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