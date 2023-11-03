Минфин в ноябре нарастит объем покупки валюты в 1,6 раза по бюджетному правилу

Банк России с 8 ноября по 6 декабря 2023 года по поручению Минфина в рамках бюджетного правила направит на покупку иностранной валюты и золота 621,1 млрд рублей, то есть по 29,6 млрд рублей в день, эквивалентных объемам покупки валюты и золота, следует из материалов Минфина.