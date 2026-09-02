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Omnicom Media назначила нового директора по стратегии в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Omnicom Media назначила нового директора по стратегии в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Медиахолдинг Omnicom Media (OM) назначила Дэвида Маккаллена директором по стратегии в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC), сообщает Marketing-Interactive.

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