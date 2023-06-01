Крупную партию наркотиков изъяли в Алматы

Крупную партию "синтетики" изъяли в спальном районе южной столицы, передает inAlmaty.kz. Как сообщили в департаменте полиции мегаполиса, у 29-летнего алматинца изъяли свертки, предварительно, с психотропными веществами мефедроном и “скоростью”.