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Крупную партию наркотиков изъяли в Алматы

Крупную партию наркотиков изъяли в Алматы

Крупную партию "синтетики" изъяли в спальном районе южной столицы, передает inAlmaty.kz. Как сообщили в департаменте полиции мегаполиса, у 29-летнего алматинца изъяли свертки, предварительно, с психотропными веществами мефедроном и “скоростью”.

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