Английский судья Дин признался, что на спор валял дурака в играх АПЛ

Бывший английский судья Майк Дин рассказал, что во время работы на матчах чемпионата страны иногда специально пытался как можно дольше обходиться без свистков или принимать решения на поле, не выходя из центрального круга.
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