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ЭКО в Курганской области бьёт рекорды: за полгода 69 детей - 68 мам

ЭКО в Курганской области бьёт рекорды: за полгода 69 детей - 68 мам

В Курганской области наблюдается устойчивый рост популярности экстракорпорального оплодотворения. За первые полгода 2024 года 68 женщин стали мамами благодаря этой процедуре, а на свет появилось 69 детей.

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