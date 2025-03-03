Владельца здания на улице Шкапина в Петербурге оштрафовали на миллион рублей за падение с крыши наледи на прохожих

ГАТИ ранее предупреждала его, но меры не были приняты Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) рассмотрела дело в отношении владельца нежилого здания по адресу улица Шкапина, 10 в Санкт-Петербурге.
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