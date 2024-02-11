Президент Венгрии подала в отставку

Президент Венгрии Каталин Новак подала в отставку после скандала с помилованием одного осуждённого. Новак отметила, что совершила ошибку и что как венгерка ожидает от нового президента, что он не будет делать ошибок, а если сделает, то возьмет на себя ответственность, даже уйдя в отставку с должности.
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