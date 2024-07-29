Наблюдатель от РФ Волоцков: избирательная кампания в Венесуэле была конкурентной

Электоральный процесс в Венесуэле был конкурентным, кампания прошла при высокой явке. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы Алексей Волоцков, который представлял Россию в качестве международного наблюдателя.
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