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Царьград

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Расширение детской паллиативной помощи в Приморье: прием увеличится

Расширение детской паллиативной помощи в Приморье: прием увеличится

В Приморье до 250% расширяют детское отделение паллиативной помощи. Больница №2 получит современное оборудование и новую прогулочную зону.

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