Конкурс социальных проектов FESCO помог «вышить» Приморье

В оливковом зале Приморской государственной картинной галерее открылась выставка «Вышитое Приморье». Она родилась из проекта «Вышиваем Приморский край», который стал получателем гранта «Море возможностей» Транспортной группы FESCO.
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