Золотой запас по-прежнему находится в России, несмотря на то что после начала СВО западные страны ввели против Москвы масштабные санкции и заблокировали российские активы за рубежом.
Как Европа цинично украла наши сокровища — яйца Фаберже, Янтарную комнату. Когда они заплатят и ответят?
Комментарии
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Лев Добрый
Хреновому танцору всегда что-то мешает!!! Имея самые мощные ядерные вооружения, стыдно об этом говорить. Хрущ знал как с ними говорить, напоминая ИМ Кузькину мать!🤠😜👈👍⚔️
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16 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Воруют у того кто этому способствует и позволяет, а как понимаем в России желающих нагреть руки на народном достоянии хватает во всей вертикали власти, снося здания, сооружения представляющие историческую ценности и достояние России. Политиков и чиновников интересует личное благосостояние и своих семей, а Россия и ее ценности просто товар и не более для них...
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9 час.
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