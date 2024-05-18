Как Европа цинично украла наши сокровища — яйца Фаберже, Янтарную комнату. Когда они заплатят и ответят?

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Комментарии
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Лев Добрый
Хреновому танцору всегда что-то мешает!!! Имея самые мощные ядерные вооружения, стыдно об этом говорить. Хрущ знал как с ними говорить, напоминая ИМ Кузькину мать!🤠😜👈👍⚔️
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16 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
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