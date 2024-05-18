Как Европа цинично украла наши сокровища — яйца Фаберже, Янтарную комнату. Когда они заплатят и ответят?

Хреновому танцору всегда что-то мешает!!! Имея самые мощные ядерные вооружения, стыдно об этом говорить. Хрущ знал как с ними говорить, напоминая ИМ Кузькину мать!🤠😜👈👍⚔️

АНГЕЛ АНГЕЛ

Воруют у того кто этому способствует и позволяет, а как понимаем в России желающих нагреть руки на народном достоянии хватает во всей вертикали власти, снося здания, сооружения представляющие историческую ценности и достояние России. Политиков и чиновников интересует личное благосостояние и своих семей, а Россия и ее ценности просто товар и не более для них...