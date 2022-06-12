«Чикаго» не заинтересован в обмене Вучевича на Гобера

Центровой «Чикаго» Никола Вучевич вряд ли покинет команду этим летом. Ранее сообщалось, что «Буллс» входят в число претендентов на приобретение одного из лидеров «Юты» Руди Гобера.
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