На астраханской трассе фура врезалась в «газель»: погибли два человека

Смертельная авария случилась сегодня утром на федеральной трассе Р-22 «Каспий» в Черноярском районе. 61-летний водитель, управляя грузовиком марки Mercedes-Benz с прицепом с ростовскими номерами, потерял управление, выехал на встречную полосу и врезался в грузовую «газель».