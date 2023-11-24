На астраханской трассе фура врезалась в «газель»: погибли два человека

Смертельная авария случилась сегодня утром на федеральной трассе Р-22 «Каспий» в Черноярском районе. 61-летний водитель, управляя грузовиком марки Mercedes-Benz с прицепом с ростовскими номерами, потерял управление, выехал на встречную полосу и врезался в грузовую «газель».
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