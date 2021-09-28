В Ульяновске сотрудниками полиции задержаны подозреваемые в мошеннических действиях в сфере автострахования

«Сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Ульяновской области пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в 22 эпизодах мошенничества в сфере страхования транспортных средств.
Популярные статьи
- Кусты всегда будут в крупных ягодах, если провернуть эту хитрость со смородиной в сентябре
- На Кубани стартовало совместное российско-пакистанское учение подразделений спецназа «Дружба-2021»
- Военнослужащие Северного флота и поисковики перезахоронили останки защитницы Советского Заполярья на полуострове Рыбачий
Свежие комментарии