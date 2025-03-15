В РПЦ объяснили, чем грозит размещение фотографий на могилах

Священник РПЦ Иванов сообщил о приоритете молитвы над фотографиями на надгробиях Священник Сергий Иванов из храма Святого Николая Чудотворца в Сергиевом Посаде заявил изданию «Новосвят», что практика размещения фотографий на могилах для России является относительно новым явлением.
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