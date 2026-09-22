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Журнал «Профиль»

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Глава МИД Польши пообещал выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира за решение конфликта на Украине

Радослав Сикорский считает, что американскому лидеру вполне по силам положить конец противостоянию России и Украины.

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