Германия на пороге возвращения военного призыва: что это значит для Европы и России?

Власти Германии задумались о возвращении к практике призывной армии. Министр обороны Борис Писториус прямо заявил, что страна может пойти на этот шаг уже в ближайшие год-два — законодательные изменения вступят в силу с 2026 года, если после смены состава правительства ничего не изменится.
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